Об этом сообщает Hronika, передает “НБН”.

Девушка выбрала наряд на музыкальный фестиваль Bud Light Super Bowl в Лос-Анджелесе, куда она пришла со своим женихом — известным исполнителем альтернативного рока Machine Gun Kelly. Меган надела топ-бандо и высокие брюки трендового фиолетового оттенка. На молодом человеке рядом с ней была водолазка с драгоценными камнями и брюки от Dolce&Gabbana. Пара сразу выделилась из толпы и привлекла внимание фанатов. Как известно, раньше Меган фокс была замужем за Остином Брайаном, однако после 10 лет брака, известная актриса и модель подала на развод. Слухи о ее романе с музыкантом Колсоном Бейкером, который выступает под псевдонимом Machine Gun Kelly, быстро подтвердились. Девушка действительно вступила в романтические отношения практически сразу после развода.

Бывший муж актрисы еще долго ее ревновал, за что фанаты девушки раскритиковали его. До этого “голубки” рассказали о своих отношениях в первом совместном интервью.