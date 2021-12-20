Зазначу, що весь рік ми бачили на фронті конфлікт малої інтенсивності. З ним і підходимо до року нового.

Локальні загострення на окремих ділянках фронту відбуваються з метою військово-політичного тиску РФ на керівництво України. Кінцева мета – імплементація політичної частини Мінських угод. Спроби посадити Київ за стіл переговорів із Донецьком та Луганськом.

Відбувався тиск і безпосередньо шляхом передислокації підрозділів збройних сил РФ біля кордонів з Україною у квітні-травні та листопаді-грудні. Також ми бачили спробу ескалації на лінії розмежування, причому в місцях пілотного розведення сил та засобів, чого раніше не було. Мовиться про райони Станиці Луганської та Золотого. Події останніх двох тижнів свідчать про посилення присутності бойовиків саме там.

Елементом військово-політичного тиску, на мою думку, можна вважати блокування роботи СММ ОБСЄ в ОРДЛО. Щодо переговорів – фактично заблоковані Нормандський та Мінський формат. Спроби України розблокувати хоча б гуманітарну підгрупу в моментах обміну полоненими, відкриття КПВВ та узгодження нових ділянок розведення та розмінування, на жаль, ні до чого не призвели.

Зайшли в глухий кут та спроби реанімувати Мінський формат за рахунок США. Американські партнери та Україна, схоже, прорахували можливий негатив цього процесу та не пішли на нібито згоду РФ на розширення Нормандського формату за рахунок Штатів. Адже таким чином створювався елемент політичної протидії між США та європейськими представниками «нормандії» – Німеччиною та Францією.

Варто зауважити, що на окупованих територіях цього року спостерігалася страшна ситуація із ковідом. Смертність в ОРДЛО від нього була близько 14%, що в 7 разів перевищує середньосвітовий показник. Причиною є клінічні випробування на окупованих частинах Донецької та Луганської областей не сертифікованої російської вакцини «Спутник Лайт».

Також ми стали свідками посилення економічної та політичної інтеграції окупованих територій Донбасу з РФ. Можна згадати той самий указ Путіна, який дозволив товарам, виробленим ОРДЛО, брати участь у тендерних закупівлях РФ. Відбувається фактичне економічне поглинання Росією окупованих територій. Плюс – прискорена паспортизація, участь ОРДЛО у виборах російської Держдуми, видача партійних квитків «Єдиної Росії» лідерам т.зв. «ЛНР» та «ДНР» – Пасічнику та Пушиліну.

Також ми бачимо явно контрольований «злив» інформації Ростовського суду про наявність в ОРДЛО російських військових. Не випадково відбувається передислокація підрозділів РФ біля кордонів, які не контролює Україна, а також створення нових батальйонно-тактичних груп безпосередньо на окупованих територіях Донбасу.

Упевнений, що РФ зараз робить ставку на два плани щодо Донбасу. Перший – продавлювання політичної частини Мінських угод із просунення у політичне тіло України «автономій», підконтрольних РФ. Якщо Україна та Захід не підуть на це, РФ розглядає план одностороннього визнання т.зв. «ЛДНР». Тобто реалізація «абхазького сценарію. Укладання договору із визнаними вже Росією «донбаськими республіками» про охорону т.зв. «держкордону» та легалізація російського окупаційного корпусу в ОРДЛО.

Нагадаю, заступник керівника адміністрації президента Росії Дмитро Козак заявив, що у разі поновлення масштабних військових дій на Донбасі Росія буде змушена стати на захист своїх громадян. «Сьогодні все залежить від того, який масштаб буде у пожежі. Якщо там буде, як каже наш президент, Сребрениця, ми будемо змушені стати на захист», – заявив він.

Свою позицію висловили і в Державному департаменті США. Речник Держдепу заявив, що Україна залишається партнером США, тож у Вашингтоні реагуватимуть на будь-які спроби Росії розхитати ситуацію.​

В свою чергу президент України В.Зеленський заявив, що тимчасова окупація територій – «це наш виклик і нам необхідно його подолати, щоб, нарешті, сказати: мир настав, Донбас і Крим знову з нами».

Президент також зазначив, що став набагато жорсткіше після спроб припинити війну, яка забрала вже близько 14 тисяч життів.​ За словами Зеленського,90% успіху в питанні встановлення миру в Донбасі залежить від президента РФ Владіміра Путіна.