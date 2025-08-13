Заявление нашего президента Дональда Трампа о планируемой встрече с путиным на Аляске является сильным сигналом о возможном сдвиге в мировой дипломатической динамике. Перспектива компромисса по Украине, где обсуждаются, насколько известно, территориальные уступки и возврат некоторых районов, неизбежно вызовет спор. Но, как говорят многие, для Киева критически важно, чтобы любые договоренности не стали разменной монетой в политической игре, а закрепили реальные гарантии суверенитета, безопасности и экономического восстановления Украины.

Украина уже заплатила высочайшую цену за свое право на независимость. Именно потому ее интересы должны быть в центре любых переговоров, а не где-то на периферии. В подобных процессах выигрывает тот, кто способен думать стратегически, видеть не только сегодняшний расклад, но и то, каким будет баланс сил через десять, пятнадцать, двадцать лет. Если путину, Зеленскому и Трампу таки удастся выйти за рамки эмоций и неких исторических обид, то шанс на мир реально существует. Но этот мир должен быть таким миром, при котором Украина не теряет, а лишь укрепляет свою государственность.

Я уверен, что предстоящая встреча в Аляске 15 августа между Трампом и путиным станет важным фактором. Поскольку, на мой взгляд, эта встреча сможет реально поспособствовать «замораживанию» конфликта в Украине, а также перезапуску отношений между США и россией.

Думаю, что это будет не единичное такое мероприятие, а будет целая серия встреч. Возможно, одна из дальнейших пройдет в россии. Возможно, это будет где-то еще. Мои источники в администрации президента США упоминали в разговоре со мной Санкт-Петербург или Крым. Не знаю, почему именно эти локации они называли, но именно такая информация до меня дошла.

Многое во время встреч будет зависеть от характера нашего президента. Сомневаюсь, что встреча в Аляске пройдет в негативном ключе (разве что случится какая-то ссора, которой нельзя будет избежать). Но, скорее всего, эта встреча окажется позитивной. Возможно, даже будут преувеличены определенные достижения в направлении мира, но, в любом случае, их подчеркнут. Это лишь продемонстрирует, что важные вопросы решаются не бюрократическими процедурами, а личной харизмой лидеров (какими бы они ни были – хорошими или плохими). Это не противостояние «добра» и «зла» в чистом виде, а напоминание о том, что индивидуальности продолжают играть ключевую роль в движении вперед и в разрешении разного рода важнейших вопросов. Я уже как-то об этом писал. И, как видно, оказался абсолютно прав.

ЮРИЙ ВАНЕТИК, адвокат, политический стратег, член Совета директоров международного правозащитного агентства West Support, старший научный сотрудник Claremont Institute (Калифорния, США)