За даними Укрінформу, в Україні зберігається тенденція до щомісячного подорожчання хлібобулочних виробів. Докторка економічних наук та головна наукова співробітниця Інституту аграрної економіки Світлана Черемісіна прогнозує, що у 2025 році ціни на хліб зростуть у межах 11–23% залежно від виду продукції, пише НБН.

За її словами, щомісяця хліб дорожчає на 1–1,7%. Якщо динаміка збережеться, то до кінця року пшеничний хліб із борошна вищого ґатунку може коштувати понад 63 грн за кілограм, із борошна першого ґатунку – майже 50 грн, житній хліб – понад 50 грн, а батон – близько 31 грн за півбуханця.

Експертка наголосила, що врожай зернових не є головним чинником у формуванні цін, адже лише чверть зібраного зерна використовується на внутрішньому ринку. Більш суттєвий вплив мають ціни на сировину, паливо та енергоносії. Зокрема, бензин від початку року подорожчав до 57,66 грн за літр, дизель – до 55,84 грн.

Додатковим фактором є витрати на оплату праці. За словами Черемісіної, підприємства хлібопекарської галузі повинні забезпечувати офіційний рівень заробітної плати не нижче 20 тисяч гривень на місяць, що також стимулює зростання кінцевої вартості продукції для споживачів.

