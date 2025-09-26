Швеція стала першою державою Європейського Союзу, яка перерахувала Україні кошти в межах масштабної програми підтримки Ukraine Facility. Загальна сума фінансової допомоги становить 3 мільярди гривень. Про це повідомляє Верховна Рада, пише НБН.

Кошти будуть спрямовані за умови виконання Україною визначених індикаторів програми Ukraine Facility. Як зазначила голова парламентського комітету з бюджету Роксолана Підласа, ці 3 мільярди — порівнянна сума з бюджетними витратами на закупівлю шкільних автобусів чи компенсацію за зруйноване житло. Виділення відбулося за підсумками зустрічі з послом Швеції в Україні Мартіном Обергом.

Крім того, Швеція підтримує ідею надання Україні репараційного кредиту — йдеться про пряму бюджетну підтримку на суму до 130 мільярдів євро. Ці кошти можуть стати критично важливими для фінансування реформ та післявоєнного відновлення країни.

Програма Ukraine Facility передбачає фінансову допомогу ЄС у 2024–2027 роках і охоплює макрофінансову стабілізацію, розвиток економіки, а також реформування основних секторів. Нещодавно Єврокомісія схвалила оновлений план реформ, що відкриває шлях до подальших траншів у межах цієї програми.

