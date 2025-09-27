У 2024 році в Україні ухвалили зміни до законодавства, які спростили порядок зарахування трудового стажу, набутого за кордоном. Відтепер такий стаж може додаватися до українського й впливати на право виходу на пенсію за віком, за умови документального підтвердження, незалежно від наявності міждержавних угод, повідомляє Пенсійний фонд України, пише НБН.

Раніше для призначення пенсії враховувався переважно страховий стаж, отриманий в Україні, а закордонний зараховувався лише за наявності міжнародних угод. Після змін ситуація змінилася: наприклад, якщо людина має 27 років стажу в Україні та ще 5 років — за кордоном, тепер вона отримує право на пенсію, тоді як раніше такої можливості не було.

Окреме питання стосувалося громадян, які працювали в Росії чи Білорусі. Через припинення співпраці з пенсійними органами цих країн українці не могли підтвердити, що не отримують там виплати. Постанова Кабінету Міністрів №562 дозволяє зробити це декларативно: достатньо власноручного підтвердження, що пенсія з РФ чи Білорусі не призначена, і така заява має юридичну силу.

