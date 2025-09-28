На тимчасово захоплених територіях російські адміністрації запровадили граничні ціни на продукти, намагаючись стримати зростання вартості товарів. Як повідомляє УНН з посиланням на Центр національного спротиву, такі дії призвели до різкого погіршення ситуації з постачанням, пише НБН.

За даними ЦНС, перелік обмежених позицій постійно розширюється. Попри це, продукти зникають із полиць і все частіше продаються на «тіньовому» ринку через неофіційні точки. Виробники змушені знижувати собівартість, використовуючи дешевшу сировину, що негативно впливає на якість харчових товарів.

Аналітики наголошують, що цінові накази не вирішують проблему інфляції, а лише стимулюють дефіцит. Така політика спричиняє поглиблення економічної кризи й погіршує рівень життя населення, яке залишається в умовах окупації без доступу до необхідних продуктів.

За оцінками експертів, контроль цін у ручному режимі підштовхує розвиток «чорного» ринку й ускладнює роботу легальних постачальників. Це робить ситуацію ще більш нестабільною та вразливою для споживачів.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що уряд запускає нову систему підтримки літніх українців.