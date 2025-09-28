В Україні змінюють підхід до забезпечення громадян пенсійного віку, які не мають достатнього страхового стажу для виходу на пенсію. Відтепер замість пенсійних виплат таким людям надаватиметься щомісячна адресна соціальна допомога, яка покликана покривати базові витрати на життя, включно з оплатою електроенергії та комунальних послуг, пише НБН.

Як передає видання Biz.ua, за оновленими правилами, право на допомогу отримають особи, які досягли 65 років, але не накопичили мінімальний страховий стаж — у 2025 році це менше ніж 15 років. Також на програму зможуть претендувати люди з інвалідністю, діти померлого годувальника без права на пенсію та малозабезпечені громадяни, які не мають інших державних виплат.

Розмір соціальної допомоги визначатиметься залежно від сукупного доходу домогосподарства, проте він не перевищуватиме прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб. Наразі ця сума становить 2 361 гривню.

Призначення виплат здійснюватимуть органи соціального захисту. Вони перевірятимуть матеріальне становище родини, зокрема доходи, наявність нерухомості, транспортних засобів та значних покупок, зроблених протягом останнього року.

Нагадуємо, раніше ми писали про те, чи враховують закордонний стаж при виході на пенсію.