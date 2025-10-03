Наступного тижня визначать нових учасників державної програми «Житло для ВПО». Як повідомляє Міністерство розвитку громад та територій України, рандомний відбір відбудеться 7 жовтня 2025 року о 14:00. Пільгові кредити на купівлю житла отримають 1 100 родин внутрішньо переміщених осіб, пише НБН.

Фінансування цього етапу стало можливим завдяки угоді між Мінрегіоном та Банком розвитку Ради Європи (БРРЄ), який надав 50 млн євро. Кошти дозволять забезпечити доступні умови для придбання житла, серед яких:

3% річних;

термін кредитування — до 30 років;

мінімальний перший внесок — 6% вартості житла.

Відбір учасників відбуватиметься шляхом випадкової комп’ютерної вибірки через міжнародний сервіс RandomPicker, який відповідає вимогам захисту персональних даних. Контроль за прозорістю забезпечать представники Міністерства розвитку громад та територій та Держмолодьжитла.

За процедурою можна буде стежити в режимі онлайн — трансляція проходитиме на YouTube-каналі Держмолодьжитла. Список переможців оприлюднять під час відбору на офіційному сайті відомства та сайтах його регіональних підрозділів.

Переможці мають протягом одного місяця подати необхідні документи для підтвердження участі у програмі та отримання пільгового кредиту.

