З 1 січня 2026 року мінімальна заробітна плата в Україні збільшиться з 8000 до 8647 грн. Водночас мінімальна пенсія зросте лише на 234 грн – із 2361 до 2595 грн. Незважаючи на індексацію, українці, які отримують мінімальні доходи, залишатимуться за межею бідності, пише НБН.

За даними OBOZ.UA, фактичні показники прожиткового мінімуму станом на літо 2025 року значно перевищують заплановані урядом розміри:

для працездатних осіб – 11 464 грн,

для пенсіонерів – 7091,8 грн,

для дітей до 6 років – 7522,7 грн,

для дітей старших за 6 років – 9495,8 грн.

Профспілки наполягали на більшому підвищенні. Вони пропонували встановити мінімальну зарплату у 2026 році на рівні 12 195 грн.

“Під час зустрічі представників СПО об’єднань профспілок, роботодавців та Міністерства фінансів, яка відбулася 10 вересня 2025 року, профспілки наголосили на необхідності встановлення прожиткового мінімуму для працездатних осіб у розмірі не менше ніж 11 675 грн, мінімальної зарплати – 12 195 грн (50% від прогнозної середньої зарплати на 2025 рік), а посадового окладу працівника І тарифного розряду ЄТС – на рівні мінімальної зарплати”, – йдеться у заяві профспілок.

Уряд же ухвалив інший прогноз. Постанова Кабінету міністрів № 946 від 6 серпня 2025 року визначає економічний розвиток на 2026–2028 роки.

Документ передбачає два сценарії:

оптимістичний – у разі покращення безпекової ситуації;

песимістичний – якщо війна з Росією триватиме.

Згідно з оптимістичним прогнозом, середня зарплата сягне:

30 240 грн у 2026 році,

35 268 грн у 2027 році,

39 758 грн у 2028 році.

За песимістичним сценарієм очікуються такі показники:

30 032 грн у 2026 році,

34 808 грн у 2027 році,

39 436 грн у 2028 році.

Крім цього, уряд прогнозує покращення ситуації на ринку праці. Протягом 2026–2028 років кількість зайнятих у віці 15–70 років може зрости з 13 млн до 13,2 млн осіб.

Нагадуємо, раніше ми писали про те, як молодим лікарям отримати 200 тисяч гривень від держави.