В Україні продовжують зростати ціни на молочні продукти — молоко, кефір, сметану, йогурти та сири. За словами аналітика Асоціації виробників молока Георгія Кухалейшвілі, лише за місяць подорожчання склало від 1% до 6%, а в річному вимірі — до 30%, пише НБН.

Основною причиною експерти називають продовольчу інфляцію та зменшення обсягів виробництва. На ринку з’являється все більше імпортної продукції, переважно з Польщі, яка коштує на 20–30% дешевше. Це створює тиск на українських виробників, котрі намагаються втримати прибутковість на тлі зростання вартості енергоносіїв, логістики та пакування.

У вересні зафіксовано підвищення цін практично на всі види молочних товарів:

Молоко пастеризоване (2,6% жирності, у плівці) — 48,21 грн/кг (+6% за місяць, +23% за рік)

Молоко у пляшці — 65,42 грн/кг (+1,9%, +24%)

Кефір 2,5% (у плівці) — 56,74 грн/кг (+2%, +20%)

Сметана 15% (у стакані) — 187,22 грн/кг (+0,5%, +25%)

Вершкове масло — 586,64 грн/кг (+27% за рік)

Тверді сири (“Український”, “Голландський”, “Маасдам”, “Моцарелла”) — +11–29%

Найбільше подорожчали саме українські сири. Наприклад, Маасдам Kroon (Польща) коштує близько 529 грн/кг, тоді як аналогічний український продукт перевищує 740 грн/кг.

Аналітики прогнозують, що взимку ціни не знизяться. Навпаки, вітчизняні виробники планують підняти вартість сирів ще на 5%, тоді як у країнах ЄС вона зменшується. Це може призвести до ще більшого відтоку споживачів у бік імпортних товарів і подальшого скорочення українського виробництва.

