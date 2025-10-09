В Україні розпочалася нова хвиля грантових програм, спрямованих на підтримку підприємців, які працюють у прифронтових регіонах або були змушені релокувати свій бізнес через війну, передає Delo.ua. Реєстрація стартувала 8 жовтня, і участь можуть взяти самозайняті особи, мікропідприємці, а також представники малого та середнього бізнесу, пише НБН.

Ініціативу реалізує міжнародна гуманітарна організація Mercy Corps у межах програми BLOOM (Building Livelihoods and Opportunities for Optimised Markets). Проєкт здійснюється за підтримки Уряду Великої Британії (UK Aid) та у партнерстві з Міністерством економіки, Міністерством довкілля та сільського господарства України, а також Міністерством культури та стратегічних комунікацій.

Індивідуальні гранти для мікробізнесу

Перша програма спрямована на підтримку українців, які втратили роботу або частково постраждали від війни, але прагнуть відновити власну справу. Грошову допомогу можуть отримати самозайняті особи, мікропідприємці та домогосподарства, які потребують ресурсів для запуску або розвитку бізнесу.

Сума гранту становить від 1 000 до 5 000 доларів США у гривневому еквіваленті. Кошти можна використати на закупівлю обладнання, інструментів, матеріалів, оренду приміщень чи інші потреби, що сприятимуть стабільній роботі підприємства.

Програма реалізується у партнерстві з українськими організаціями — «Карітас Україна», «Центр зайнятості вільних людей», «Альянс Глобал» та «Десяте квітня». Подати заявку можуть як місцеві мешканці, так і підприємці, які релокувалися з інших регіонів.

Гранти для малого та середнього бізнесу

Друга ініціатива передбачає фінансову підтримку малих і середніх підприємств, які працюють на підконтрольних Україні територіях. Програма реалізується Mercy Corps у партнерстві з West Ukraine Digital.

Підприємці можуть отримати гранти від 17 000 до 30 000 доларів США на модернізацію виробництва, придбання техніки, розширення потужностей або створення нових робочих місць.

Перевага надається бізнесам із соціальним або інклюзивним ефектом, а також тим, хто готовий інвестувати власні кошти — до 50% вартості проєкту.

Програма діятиме до 31 березня 2026 року, а обрані учасники отримають не лише фінансову допомогу, а й консультаційний супровід та навчання з управління бізнесом.

Подати заявку на участь можна через офіційні онлайн-ресурси Mercy Corps або партнерських організацій.

