Кабінет Міністрів України ухвалив рішення подовжити термін виплат компенсацій роботодавцям, які працевлаштовують внутрішньо переміщених осіб (ВПО) у прифронтових та постраждалих від війни регіонах. Відтепер компенсацію надаватимуть упродовж шести місяців замість трьох, як це було раніше, пише НБН.

Про це повідомили у пресслужбі Міністерства економіки України. Згідно з рішенням уряду, розширена програма діятиме для роботодавців, які ведуть діяльність у Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Миколаївській, Сумській, Харківській, Херсонській та Чернігівській областях.

Міністр економіки, довкілля та сільського господарства Олексій Соболєв зазначив, що зміни покликані посилити підтримку бізнесу та стимулювати зайнятість у регіонах, які найбільше постраждали від бойових дій.

За його словами, уряд також спростив процедуру подання заяв на компенсацію. Відтепер роботодавці можуть подавати документи не лише за юридичною адресою підприємства, а й за місцем фактичного провадження діяльності.

Компенсація виплачується у розмірі мінімальної заробітної плати — наразі це 8 000 гривень — за кожну працевлаштовану особу зі статусом ВПО, за яку сплачується єдиний соціальний внесок (ЄСВ).

