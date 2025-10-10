Верховна Рада ухвалила рішення про звільнення частини громадян, які постраждали від війни, від сплати адміністративних зборів за проведення реєстраційних дій. Нові пільги стосуються військових, внутрішньо переміщених осіб, мешканців прифронтових та тимчасово окупованих територій, пише НБН.

Як повідомляє 24 Канал із посиланням на Верховну Раду, документ передбачає звільнення від оплати за низку процедур, пов’язаних із оформленням прав, актів цивільного стану чи підприємницької діяльності. Мета рішення — підтримати українців, які зазнали втрат через війну, і полегшити доступ до базових адміністративних послуг.

Пільги поширюються на такі категорії громадян:

військовослужбовців, які брали участь у бойових діях;

осіб, звільнених із полону;

членів сімей загиблих захисників;

людей з інвалідністю внаслідок війни;

волонтерів, які працювали у зонах бойових дій;

внутрішньо переміщених осіб та жителів територій, де тривають бойові дії чи встановлена окупація.

Українців, які підпадають під дію пільг, звільнять від оплати адміністративного збору за такі дії, як:

реєстрація права власності на нерухомість;

відкриття бізнесу чи ФОП;

реєстрація шлюбу, народження, смерті, зміни імені тощо.

Згідно з рішенням, місцеві бюджети отримуватимуть компенсацію за втрати доходів, пов’язані з несплатою зборів, аби забезпечити стабільну роботу органів, що надають адміністративні послуги.

