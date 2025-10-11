У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт, який передбачає нові правила зберігання та доступу до кредитних історій українців. Документ опубліковано на офіційному сайті парламенту, пише НБН.

Згідно із законопроєктом, кредитні досьє громадян зберігатимуться протягом 10 років із моменту закриття кредиту. Доступ до таких даних отримуватимуть потенційні кредитори, а позичальники матимуть можливість безкоштовно ознайомитися зі своєю історією один раз на рік. Крім інформації про кредити, у досьє також вноситимуться персональні відомості про позичальників.

Веденням кредитних історій займатимуться уповноважені державою бюро — наразі в Україні їх чотири. Кредитори зобов’язані надсилати дані про нові кредити протягом двох днів, після чого бюро має внести оновлення у той самий термін. Отримання згоди позичальника на зміну даних не вимагається, але повідомлення про це громадянину повинно надходити у письмовій формі із зазначенням конкретного бюро.

Відповідальність за недостовірні чи несвоєчасно внесені відомості покладається на бюро кредитних історій. Якщо клієнт вважає, що дані внесено помилково, він може подати запит на виправлення. Розгляд такого звернення триває до 15 днів, а у разі ліквідації кредитора позичальник має право звернутися до суду для захисту своїх прав.

