Правительство увеличило соцвыплаты нескольким категориям детей: Кому ждать повышения?

Об этом сообщил премьер-министр Гончарук.

У себя в Telegram глава Кабмина написал, что с 2020 года детям-сиротам и детям с инвалидностью увеличат соцвыплаты. Также премьер предлагает увеличить финансовую помощь родителям-воспитателям и приемным родителям.

Об этом передает «НБН«.

Так, уже в следующем году размер выплат увеличатся на такие суммы:

Детям-сиротам и детям, лишенных родительской опеки, увеличат выплаты более чем на 1000 гривен. Теперь соцвыпалата будет ровна не 2, а 2,5 прожиточных минимума.

Детям с инвалидностью, которые воспитываются в детдомах семейного типа и приемных семьях, увеличат выплаты на более чем 3000 гривен. Выплата вырастет с 2 до 3,5 прожиточных минимумов.

На 30% увеличат выплаты родителям-воспитателям и приемным родителям.

Напомним, ранее мы писали, как повысить соцвыплаты.