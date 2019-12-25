Россия о выплате 3 млрд долларов Украине: «Это капля в море»

В российском правительстве радуются, что избежали более весомых выплат.

Вице-премьер Российской Федерации Дмитрий Козак прокомментировал выплату в 2,9 млрд долларов, которые «Газпром» должен «Нафтогазу» по решению Стокгольмского арбитража. По его словам, такая сумма — это мелочи.

Об этом передает «НБН» ссылаясь на РосСМИ.

«Сказать, кто в этом вопросе выиграл не может никто. Но я могу точно сказать, что 2,9 млрд долларов, которые мы обязаны заплатить — это капля в море, по сравнению с теми претензиями, которые могли заявить в Украине. Новые суммы могли быть намного больше».

Напомним, ранее мы писали, что «Нафтогаз» получит от «Газпрома» 3 млрд долларов, но отзовет иск на 12 млрд долларов.