С 2020 года в Украине вырастет стоимость сигарет

Это запланированное подорожание в связи с законом о повышении акцизов на табачные изделия.

Закон приняли ещё в 2017 году. Согласно ему, цена сигарет будет повышаться каждый год, до 2025 года.

Об этом пишет «НБН» ссылаясь на «Обозреватель».

Помимо обычных сигарет, подорожают и стики для электронных сигарет.

Сейчас 1 кг табака стоит 949 гривен, а уже через несколько дней его цена составит 1139 гривен. Электронные сигареты и системы для нагрева табака имеют другой акциз, который будет стоить 1213 грн.

Получается, что уже с 1 января цены поднимутся где-то на 20% и в среднем, цена за 1 пачку сигарет составит 45 гривен. А цена на стики для электронных сигарет будет равна 63 гривнам.

Напомним, ранее мы писали, что в Украине хотят приравнять айкосы и вейпы к сигаретам.