В Кабмине рассказали, когда жителям ОРДЛО начнут выплачивать пенсии

Неожиданным ответом поделился вице-премьер Дмитрий Кулеба.

По словам чиновника, жители временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской области могут рассчитывать на пенсии от Украины, но лишь тогда, когда эти территории вернутся под контроль официальной украинской власти.

Об этом пишет «НБН» ссылаясь на «Гордон«.

Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции заявил, что в Евросоюзе не настаивают на таком шаге для Украины:

«Там понимают, что хотеть что-то сделать можно много. А вот для реализации желаний — нужны технические возможности безопасность. В нынешней ситуации у нас ничего этого нет».

Как отметил Кулеба, чтобы выплачивать пенсии жителям ОРДЛО, там обязаны работать платежные системы и Пенсионный фонд Украины.

Что касается законопроекта No 2083-д, который предусматривает пенсии для жителей оккупированной части Украины, то Кулеба отмечает, что подобные инициативы должны быть, потому что всё-таки нужно искать решение этого вопроса.

Напомним, ранее мы писали, что в ВР предложили выплачивать пенсии жителям ОРДЛО независимо от наличия статуса переселенца.