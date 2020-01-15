Голосование за законопроект о рынке земли может пройти в феврале

Экономика
Христина Качоровська0
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Об этом рассказала нардеп от «Слуги народа».

В интервью «Радио НВ» Евгения Кравчук поведала, что в ближайшие дни и даже недели рассматривать проект закона о рынке земли нардепы не будут, сообщает «НБН«.

Скорее всего, рассмотрение документа начнется не ранее февраля сего года:

«Я могу сказать, что рассмотрения земельной реформы начнется в феврале. Потому что на данный момент я не вижу никаких предпосылок, чтобы это случилось в ближайшие недели или на внеочередных заседаниях».

Кравчук уверена, что нардепы специально внесли в законопроект тысячи поправок, чтобы затягивать процесс окончательного голосования. По её мнению это можно назвать «законодательным спамом».

Читайте также:  На этой неделе депутаты не будут рассматривать вопрос рынка земли - Тимошенко

Напомним, ранее мы писали,  что на этой неделе за законопроект о рынке земли голосовать не будут.


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Похожие материалы

Без изменения экономической модели, инфляция в 2019 году будет составлять более 10% — депутат

Игорь Кнышевский

Кабмин поддержал коров: названа сумма дотаций

Елена Азамаева

НБУ установил официальный курс на уровне 25,97 гривны за доллар

Юрий Пушкин

Добавить комментарий