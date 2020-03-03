США готовы снять санкции с России: американский представитель Гилмор назвал важные условия

Постоянный представитель Америки при ОБСЕ Джеймс Гилмор сообщил о том, что Соединенные Штаты готовы пойти на мировую, если руководство Кремля освободит оккупированный Крымский полуостров.

Об этой информации сообщили «Факты», сославшиеся на американские СМИ, передает «НБН».

«Говоря о политике Соединенных Штатов, мы намерены оставить санкции в силе, которые были введены из-за аннексии Крымского полуострова. Кроме того, будут продолжаться и отдельные санкции, что ввелись из-за происшествий на территории восточной Украины. Мы официально провозглашаем, что не снимем санкции с России, пока она не выведет свои войска с Крыма», — сообщил Гилмор.

После этого представитель США сказал, что Америка принимает подобные дипломатические меры для отстаивания истины. При этом Гилмор напомнил, что Кремль нарушил Хельсинские соглашения, принятые в 1975 году, когда ввела свои войска на территорию Донбасса, а также аннексировала Крымский полуостров.

«Я хочу сказать, что сейчас ситуация в Крыму ужасная. К нам поступают сообщения о том, что коренное население в лице крымских татар подвергается жесткому прессингу. При этом еще и блокируют независимые СМИ в Крыму. Эти нарушения Хельсинских соглашений ОБСЕ будет отстаивать», — подытожил Гилмор.

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