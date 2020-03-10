Падение цены на нефть является частью плана Путина – Симоньян обескуражила общественность своим заявлением

Экономика
Родион Власов0
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Нашумевшая пропагандистка Маргарита Симоньян опубликовала пост с обескураживающей информации о том, что сегодняшние провалы Российской Федерации – это часть плана президента РФ. Она при этом сообщила, что у страны якобы есть какой-то прочный запас.

Владимир Путин
Владимир Путин. Фото — Regnum.ru

Об этой информации сообщил украинский блогер и политолог Алексей Голобуцкий на официальной страничке в «Фейсбуке», передает издание «НБН».

«Не стоит волноваться. Есть запас и он прочный. Все идет по плану: дешевая нефть будет наблюдаться на рынке совсем недолго. Падение цены на нефть является частью плана Путина . Учитывая кризис 2008 года – то, что мы видим сегодня это вообще ничего», — сообщила Симоньян.

Пропагандистам сейчас тяжело)

Gepostet von Алексей Голобуцкий am Montag, 9. März 2020

Украинские пользователи же удачно высмеяли подобные заявления разными карикатурами и одиозными шутками. Начали даже говорить о том, что Симоньян якобы сама сеет панику в российском обществе, пытаясь прикрыть правительство Кремля.

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Напомним, как стало известно, Россия становится банкротом – эксперт рассказал о последствиях падения цены на нефть для Кремля.


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