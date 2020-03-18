Премьер-министр предложил возместить украинцам часть денег, потраченных на коммуналку, во время карантина

На заседании правительства Денис Шмыгаль предложил министрам рассмотреть возможность возмещения части коммунальных платежей для некоторых категорий граждан.

Об этом пишет «НБН» ссылаясь на «Громадське«.

Глава украинского Кабмина Денис Шмыгаль обратился к Минсоцполитики и Минэкономики с просьбой возместить украинцам часть денег, потраченных на коммунальные услуги во время карантина.

По словам премьера, эти два министерства должны подсчитать сумму возмещения и выбрать категории людей, для которых сделают возвраты. При этом, отметил Шмыгаль, компенсацию могут сделать и для всех украинцев:

«Власть ввела карантин и просит людей находиться дома. Поэтому власть также должна взять на себя частичное возмещение средств на коммунальные услуги, которые однозначно вырастут за время пребывания людей на карантине в домах».

Напомним, ранее мы писали, что участковые во время карантина будут навещать пожилых людей.