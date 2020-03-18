Премьер-министр предложил возместить украинцам часть денег, потраченных на коммуналку, во время карантина

Экономика
Христина Качоровська0
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На заседании правительства Денис Шмыгаль предложил министрам рассмотреть возможность возмещения части коммунальных платежей для некоторых категорий граждан.

Денис Шмыгаль
Денис Шмыгаль. Фото — unian.ua

Об этом пишет «НБН» ссылаясь на «Громадське«.

Глава украинского Кабмина Денис Шмыгаль обратился к Минсоцполитики и Минэкономики с просьбой возместить украинцам часть денег, потраченных на коммунальные услуги во время карантина.

По словам премьера, эти два министерства должны подсчитать сумму возмещения и выбрать категории людей, для которых сделают возвраты. При этом, отметил Шмыгаль, компенсацию могут сделать и для всех украинцев:

«Власть ввела карантин и просит людей находиться дома. Поэтому власть также должна взять на себя частичное возмещение средств на коммунальные услуги, которые однозначно вырастут за время пребывания людей на карантине в домах».

Напомним, ранее мы писали, что участковые во время карантина будут навещать пожилых людей.


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