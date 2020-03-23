Дефолт как точка отсчета для Украины: мнение эксперта

Важное Экономика
Ник Петров0
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Грозит ли Украине дефолт и будет ли он оправдан в нынешней ситуации, об этом поделился своим мнением известный бизнесмен Сеяр Куршутов.

Об этом сообщает НБН со ссылкой на hvylya.net.

Сеяр Куршутов.
Отношение к дефолту в Украине противоречиво. Фото: hvylya.net.

По мнению Куршутова, дефолта желательно избежать, но если ситуация в стране будет угрожать дальнейшему экономическому росту, наверное, стоит решиться на такой шаг.

Бизнесмен подчеркнул, что отношение к дефолту весьма противоречиво, но если от правительство не сможет принять необходимых мер и действий, а панические настроения в стране будут нарастать, то дефолта в Украине избежать не удастся.

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Однако дефолт в таком случае должен быть техническим и управляемым. В другом случае Украина на долгие годы может погрузиться в экономический хаос.

Куршутов также пояснил, что объявление такого дефолта может стать новой точкой отсчета для экономики Украины при условии выбора правительством правильной модели экономического роста страны.

Ранее сообщалось о том, как правильно пользоваться защитными масками.


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