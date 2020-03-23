Уже в апреле более 10 миллионов пенсионеров получат дополнительную 1 000 гривен

Как и обещал президент, каждый, кто имеет менее 5 000 гривен пенсии, в это трудное время карантина получит дополнительную одноразовую выплату.

С таким заявлением на брифинге выступила министр социальной политики Марина Лазебная, пишет «НБН«.

Она отметила, что уже в апреле каждый украинский пенсионер, получающий пенсию менее 5 000 гривен, получит прибавку в 1 000 грн. Правда, прибавка эта будет одноразовой:

«В апреле мы проведем одноразовую выплату размером 1 000 гривен. Это коснется тех, кто получает менее 5 тысяч гривен пенсии. В Украине таких пенсионеров более 10 миллионов».

Помимо этого, выплату в 1 000 гривен получат и более 400 тысяч получателей соцпомощи. Речь идет о людях, получающих социальную помощь вместо пенсии.

А вот уже в мае, отметила министр, состоится долгожданная индексация пенсий на 11%. Также, в мае дополнительные денежные надбавки будут выплачены людям, старше 80 лет:

«Индексация точно коснется около 7 миллионов пенсионеров. Также, с мая месяца пенсионеры старше 80 лет — у нас таких 1,5 миллиона — будут ежемесячно получать дополнительные 500 гривен».

Напомним, ранее мы писали, где возьмут деньги на индексацию пенсий.