В Украине подорожали почти все продукты из молока

Как отметили в пресс-службе Ассоциации производителей молока, наиболее значительно поднялись в цене сливочное масло и сыр.

Об этом сообщает «НБН» ссылаясь на «УНИАН«.

«Наш мониторинг цен в больших торговых сетях показал, что цены на «молочку» значительно выросли».

Для примера в Ассоциации сравнили цены на молочную продукцию в марте 2020 года и в марте 2019 года:

молоко жирностью 2,5% стоит 28,45 грн/кг, что на 4,7% выше чем год назад; сливочное масло стоит 225,39 грн/кг, что на 8,7% больше, чем год назад; твердый сыр «Российский» стоит 223,62 грн/кг, что на 8,6% больше, чем год назад; творог стоит 137,8 грн/кг, что на 7% выше, чем год назад; сметана стоит 72,02 грн/кг, что на 7% выше, чем год назад; питьевой йогурт стоит 61,64 грн/кг, что 0,9% выше, чем год назад.

Напомним, ранее мы сообщали, что в Украине подорожает хлеб, мука и макароны.