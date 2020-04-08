В Украине подорожали почти все продукты из молока

Экономика
Христина Качоровська0
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Как отметили в пресс-службе Ассоциации производителей молока, наиболее значительно поднялись в цене сливочное масло и сыр.

Продукты из молока
Продукты из молока. Фото — inbusiness.kz

Об этом сообщает «НБН» ссылаясь на «УНИАН«.

«Наш мониторинг цен в больших торговых сетях показал, что цены на «молочку» значительно выросли».

Для примера в Ассоциации сравнили цены на молочную продукцию в марте 2020 года и в марте 2019 года:

  1. молоко жирностью 2,5% стоит 28,45 грн/кг, что на 4,7% выше чем год назад;
  2. сливочное масло стоит 225,39 грн/кг, что на 8,7% больше, чем год назад;
  3. твердый сыр «Российский» стоит 223,62 грн/кг, что на 8,6% больше, чем год назад;
  4. творог стоит 137,8 грн/кг, что на 7% выше, чем год назад;
  5. сметана стоит 72,02 грн/кг, что на 7% выше, чем год назад;
  6. питьевой йогурт стоит 61,64 грн/кг, что 0,9% выше, чем год назад.

Напомним, ранее мы сообщали, что в Украине подорожает хлеб, мука и макароны.


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