В Украине подорожали почти все продукты из молока
Как отметили в пресс-службе Ассоциации производителей молока, наиболее значительно поднялись в цене сливочное масло и сыр.
Об этом сообщает «НБН» ссылаясь на «УНИАН«.
«Наш мониторинг цен в больших торговых сетях показал, что цены на «молочку» значительно выросли».
Для примера в Ассоциации сравнили цены на молочную продукцию в марте 2020 года и в марте 2019 года:
- молоко жирностью 2,5% стоит 28,45 грн/кг, что на 4,7% выше чем год назад;
- сливочное масло стоит 225,39 грн/кг, что на 8,7% больше, чем год назад;
- твердый сыр «Российский» стоит 223,62 грн/кг, что на 8,6% больше, чем год назад;
- творог стоит 137,8 грн/кг, что на 7% выше, чем год назад;
- сметана стоит 72,02 грн/кг, что на 7% выше, чем год назад;
- питьевой йогурт стоит 61,64 грн/кг, что 0,9% выше, чем год назад.
Напомним, ранее мы сообщали, что в Украине подорожает хлеб, мука и макароны.
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