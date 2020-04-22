Евросоюз выделит Украине 1,2 млрд евро для борьбы с коронавирусом

Такой информацией поделился президент Украины Владимир Зеленский. По словам главы государства, такая помощь от Европейского союза — беспрецедентная.

Об этом сообщает «НБН» ссылаясь на Офис президента Украины.

Европейская комиссия решила выделить для Украины финансовую помощь размером в 1,2 млрд евро, которая должна помочь Украине более спокойно пройти период пандемии коронавируса:

«Это беспрецедентная финансовая помощь. Такая поддержка от Евросоюза в трудные времена — это не просто проявление солидарности в трудное время. Это очередное доказательство, что Украина поступила правильно, когда выбрала европейское направление. Ведь друг познается в беде».

Президент добавил, что деньги помогут Украине гарантировать макроэкономическую стабильность. Также, благодаря такой финансовой помощи, Украина сможет выделить больше денег для помощи гражданам и смягчения негативных последствий от COVID-19.

Напомним, ранее мы сообщали, когда Украина получит деньги от МВФ.