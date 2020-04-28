Всемирный банк выделит Украине 135 миллионов долларов для борьбы с коронавирусом

Экономика
Христина Качоровська0

Решение о предоставлении финансовой помощи Украине уже одобрено, а значит в ближайшее время деньги поступят в казну.

Всемирный банк
Всемирный банк. Фото — epravda.com.ua

Об этом сообщает «НБН» ссылаясь на «ZN«.

Всемирный банк одобрил предоставление дополнительной финансовой помощи для Украины размером в 135 миллионов долларов для борьбы с пандемией коронавируса:

«Такое финансирование даст возможность Украине обновить около 40 отделений экстренной медпомощи и инсультных отделений, что поможет врачам проводить сложные процедуры и использовать высокотехнологичное оборудование.

Часть этих средств также пойдет на покупку материалов и оборудования для борьбы с COVID-19, обучение врачей и на коммуникацию с обществом, чтобы украинцы получали важную информацию о болезни».

Ещё часть денег из предоставленной финпомощи пойдет на выплату денег больницам, где лечатся зараженные с коронавирусом.

Напомним, ранее мы писали, что Евросоюз выделит Украине 1,2 млрд евро на борьбу с коронавирусом.


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