Всемирный банк выделит Украине 135 миллионов долларов для борьбы с коронавирусом

Решение о предоставлении финансовой помощи Украине уже одобрено, а значит в ближайшее время деньги поступят в казну.

Об этом сообщает «НБН» ссылаясь на «ZN«.

Всемирный банк одобрил предоставление дополнительной финансовой помощи для Украины размером в 135 миллионов долларов для борьбы с пандемией коронавируса:

«Такое финансирование даст возможность Украине обновить около 40 отделений экстренной медпомощи и инсультных отделений, что поможет врачам проводить сложные процедуры и использовать высокотехнологичное оборудование. Часть этих средств также пойдет на покупку материалов и оборудования для борьбы с COVID-19, обучение врачей и на коммуникацию с обществом, чтобы украинцы получали важную информацию о болезни».

Ещё часть денег из предоставленной финпомощи пойдет на выплату денег больницам, где лечатся зараженные с коронавирусом.

Напомним, ранее мы писали, что Евросоюз выделит Украине 1,2 млрд евро на борьбу с коронавирусом.