Украинцы смогут самостоятельно выбирать банк для получения зарплаты

Такой новостью поделились в Национальном банке Украины. По их словам, уже с 1 января 2021 года украинцам позволят самостоятельно решать, на счет какого банка им будут начислять зарплату.

Об этом передает «НБН» ссылаясь на «Сегодня«.

Как поведали в НБУ, такая функция стала возможной после того, как в Украине ввели международные стандарты счетов IBAN :

«После того, как в Украине заработал международный номер банковского счета, работодатели смогут формировать ведомость на зачисление зарплаты своим работникам с указанием счета работника по стандарту IBAN. В частности, счета, который работник ранее открыл или хочет открыть в удобном для себя банке».

В Нацбанке также выразили надежду, что это поможет уменьшить конфликты между начальником и подчиненными:

«Только сотрудник имеет право выбирать банк, который будет обслуживать его счет. Это также будет заставлять банки повышать свой уровень обслуживания клиентов и расширять ряд услуг, чтобы украинцы выбирали именно их учреждение».

Напомним, ранее мы сообщали, что фонд соцстраха компенсирует 50% утраченной зарплаты некоторым работникам.