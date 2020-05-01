Всемирный банк выделил Украине ещё 150 миллионов долларов: деньги пойдут на карантинные выплаты

Новый транш размером 150 млн долларов Украина должна направить на борьбу с коронавирусом и на социальную помощь для малоимущих граждан.

Об этом сообщает «НБН» ссылаясь на Министерство финансов Украины.

В пресс-службе Минфина сообщили, что Всемирный банк одобрил выплаты Украине в размере 150 миллионов долларов:

«Украина получит от ВБ ещё 150 млн долларов. Такое решение было приятно советом директоров Всемирного банка в четверг, 30 апреля. Эти деньги мы будем использовать в течении 2020-2022 годах».

В министерстве добавили, что деньги пойдут на социальную помощь для малообеспеченных семей и на борьба с эпидемией коронавируса:

«Благодаря этой помощи мы сможем увеличить размер социальных выплат для малообеспеченных семей и программу субсидий. Одноразовую финансовую помощь получат также пенсионеры и люди с инвалидностью».

Напомним, ранее мы сообщали, что Всемирный банк выделил Украине 135 млн долларов на борьбу с коронавирусом.