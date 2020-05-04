В Украине самый уникальный карантин в мире – Бурда о сложностях для бизнеса

Известный бизнесмен, владелец компании RedHead Family Corporation Владислав Бурда считает, что украинская власть оказалась полностью не готова к экономическому кризису, который начался из-за пандемии коронавируса и карантина. Как бизнесмен Бурда отмечает, что сложнее всего на данный момент бизнесу.

Об этом сообщает НБН, ссылаясь на «Диалог. UA».

Бизнесмен Владислав Бурда считает, что украинская власть оказалась полностью не готова к экономическому кризису. По словам бизнесмена, правительство должно было заняться разработкой плана выхода из карантина сразу же после того, как его ввели. Кроме того, Бурда отметил, особенности украинского карантина.

«В Украине самый уникальный карантин в мире: с пробками на улицах, подпольными ресторанами, и работающими торговыми центрами, если они связанные с властью».

Также известный бизнесмен подчеркнул, что сегодня очень сложно приходится бизнесу. По его словам, не все бизнесмены смогут возобновить свою работу после карантина.

«А в это время бизнес наращивает долги, сокращает свои возможности, продолжает содержать свой персонал и готовится к выходу из карантина, который может оказаться еще более печальным, чем вход».

По его словам, главная проблема заключается в том, что власть не может выполнить свои обещания. И как последствие, он прогнозирует падение доверия к президенту и к парламенту.

«Актер решил попробовать себя в роли президента. Не вышло. Уже даже западная пресса, признала это. Это зеленое правительство и парламент невозможно починить. Остается только наблюдать, как будет падать рейтинг и наращиваться неэффективность».

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