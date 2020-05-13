Денис Шмыгаль надеется подписать договор с МВФ до конца мая

Во время часа вопросов к правительству, премьер-министр выразил надежду, что уже в этом месяце будет подписано соглашение с МВФ и получен первый транш.

Об этом сообщает «НБН«.

«Мы уже вышли на финишную прямую. Мы близки к подписанию нового соглашения и получению первого транша. Надеюсь, что к концу мая мы всё успеем и Украина сможет избежать финансовых проблем».

Отметим, что подписания нового договора зависит от принятия так называемого «антиколомойского» закона. Его как раз будет рассматривать на сегодняшнем внеочередном заседании парламента.

Напомним, ранее мы писали, что будет с Украиной без помощи МВФ