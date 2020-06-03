Нацбанк ввел в оборот монету номиналом 10 гривен

Уже с сегодняшнего дня, такие монеты становятся полноценным платежным средством, которым можно оплачивать различные услуги во всех заведениях.

Об этом поведали в пресс-службе Нацбанка, пишет «НБН«.

Со среды, 3 июня, Национальный банк Украины запускает в оборот монеты номиналом 10 гривен. Теперь ею можно рассчитываться при покупках и совершении различных финансовых операций в банках.

Сперва в оборот запустили почти 5 миллионов данных монет. Как объясняют в НБУ, это пока первый этап и позже таких монет будет становиться всё больше.

В НБУ подчеркивают, что на ряду с монетами продолжают функционировать и привычные бумажные 10 гривен. Менять их на появившиеся монеты не нужно. Рассчитываться бумажной купюрой можно будет до тех пор, пока она сама, естественным путем, не исчезнет из оборота.

Как и на бумажной купюре, на монете в 10 гривен красуется изображение украинского гетмана Ивана Мазепы. Сама монета сделана из цинкового сплава, а покрыта гальваническим никелем. Её диаметр 23,5 мм и она куда больше монет номиналом 1, 2 и 5 гривен.

Напомним, ранее мы писали, что в июне НБУ введет в оборот монеты номиналом в 10 гривен.