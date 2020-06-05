Новые санкции США против «Северного потока-2»: в «Нафтогазе» рассказали, сможет ли РФ достроить газопровод

В пресс-службе «Нафтогаз Украины» объяснили, что означает новый пакет санкций США против российского проекта «Северный поток-2». Компания «Нафтогаз» сообщает, что новые ограничения призваны усилить предыдущий пакет санкций, который ранее ввели США против «Северного потока-2». В «Нафтогазе» выразили уверенность, что из-за новых санкций США, РФ не сможет реализовать свой проект.

Об этом сообщает НБН, ссылаясь на «Диалог. UA».

Как известно, вчера, 4 июня в сенат США был подан документ, который предусматривает введение дополнительных экономических ограничений против российского проекта «Северный поток-2». Решение США прокомментировала украинская компания «Нафтогаз Украины». В пресс-службе компании сообщают, что США хотят ввести новые ограничения против «Северного потока-2» и таким образом усилить те санкции, которые действуют сейчас в отношении газопровода.

В «Нафтогазе» заявили, что если сенат США одобрит новые санкции против газопровода «Северный поток-2», то РФ не сможет реализовать этот проект. В пресс-службе компании «Нафтогаз» сообщают, что санкции коснутся не только компаний, которые занимаются непосредственно прокладыванием труб дном Балтийского моря, но и всех компаний, причастных к проекту. Санкции коснутся страховых компаний и компаний, которые предоставляю оборудование.

Кроме того, в «Нафтогазе» отметили, что украинская компания «Нафтогаз» продолжает сотрудничество с Вашингтоном по вопросу экономического давления на РФ по газопроводу «Северный поток-2».

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