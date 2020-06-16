Мы это сделаем: Кабмин удивил украинцев неожиданным заявлением

Министр финансов Украины Сергей Марченко поделился с украинцами интересной новостью.

Об этом сообщает НБН со ссылкой на news.online.ua.

Главный финансист сделал официальное заявление о том, что в планы Украины входит отказ, начиная с 2023 года, от сотрудничества с МВФ в части получения кредитов.

До этого времени, по его словам, Украина должна повысить инвестиционный уровень и получить соответствующий рейтинг.

«Мы верим, что у нас будет возможность к 2023 году — уже в 2022 году сказать, что ноль кредитов от МВФ в бюджете», — сказал Марченко.

Это произойдет в первую очередь в результате выведения бизнеса из тени, увеличения доходов и эффективного расходования средств бюджета.

Учитывая то, что Украине повысили кредитный рейтинг до уровня В3 со стабильным прогнозом, появилась надежда получить и рейтинг инвестиционного класса.

«Но для этого нужно что-то делать, и мы знаем, что делать», — подчеркнул глава Минфина.

Ранее сообщалось о том, что украинцев могут лишать пенсий, что нужно знать о новой схеме, чтобы не попасть в капкан ПФУ.