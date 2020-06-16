В Польше выступили против «Северного потока-2»: глава польского МИД рассказал об опасности российского проекта для Европы

Руководитель Министерства иностранных дел Польши Яцек Чапутович озвучил позицию своей страны по поводу реализации российского экономического проекта «Северный поток-2». Польский министр подчеркнул, что польские власти выступают против реализации данного проекта Кремля.

Об этом сообщает НБН, ссылаясь на «Сегодня».

Сегодня, 16 июня, руководитель МИД Польши Яцек Чапутович провел встречу со своим немецким коллегой Хайко Маасом. Во время переговоров польский министр озвучил четкую позицию Варшавы относительно российского газопровода «Северный поток-2». По словам Чапутовича, поставки газа в Европу по газопроводу «Северный поток-2» сделают российский «Газпром» газовым монополистом в Европе.

Польский министр заявил, что российский «Северный поток-2» — это прямая угроза для энергетической безопасности стран Центральной и Восточной Европы. Кроме того, он отметил, что это и угроза для Украины.

«Мы должны стремиться к тому, чтобы этот проект не был реализован», — заявил польский дипломат.

Чапутович в разговоре с Маасом напомнил о том, что Польша отказалась от российского газа, и сейчас покупает голубое топливо в США.

«Скоро мы будет полностью независимы от поставок газа из РФ. Для нас Россия – страна, которая использует экономические инструменты для реализации своих политических целей», — подчеркнул Чапутович.

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