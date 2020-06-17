Карантин в Украине: Кабмин разрешил изменить рабочее время в некоторых сферах, чтобы избежать скопления людей в транспорте

Во время сегодняшнего заседания правительства Денис Шмыгаль заявил, что некоторые госучреждения могут начинать работу позже обычного времени. Всё это для того, чтобы утром, когда люди добираются на работу, избежать массовых скоплений в общественном транспорте в период пандемии коронавируса.

Об этом пишет «НБН«.

«Это необходимые меры. Нам нужно растянуть час пик, когда люди в одно время массово едут на работу, тем самым загружая общественный транспорт. Так делали в некоторых странах Европы. Теперь таким путем пойдет и Украина… Начало рабочего времени теперь будет от 8 до 10 утра и позже».

Народный избранник Алексей Гончаренко у себя в Telegram уточнил, что начало рабочего дня подвинут для центральных и местных органов власти, а также других госучреждений, предприятий и организаций, которые подчиняются государству.

Напомним, ранее мы писали, что в Украине продлили карантин до 31 июля.