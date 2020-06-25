Украинцы задолжали за коммунальные услуги более 63 миллиардов гривен
Заместитель министра развития общин и территорий Наталья Хоцянивская рассказала, что по состоянию на 1 мая 2020 года украинцы задолжали государству более 63 млрд гривен за коммуналку.
Об этом передает «НБН» ссылаясь на «УНИАН«.
Как отметила Хоцянивская, украинцы должны:
- за газ — 25,5 миллиарда
- за отопление — 20 миллиардов
- за электричество — 5,9 миллиарда
- за водоснабжение — 5 миллиардов
- за содержание домов и прилегающих территорий — 4,9 миллиарда
- за вывоз мусора — 1 миллиард
Замминистра надеется, что решить вопрос с должниками поможет проект закона, который уже зарегистрирован в парламенте. Согласно документу, люди должны оплатить долги до 1 октября 2020 года.
Если же оплатить сразу всю сумму нет возможности, значит надо обращаться в компанию поставщика, где должнику реструктуризируют долги.
Напомним, ранее мы писали, что в Украине вырастут штрафы за долги по коммунальным услугам.