Украинцы задолжали за коммунальные услуги более 63 миллиардов гривен

Заместитель министра развития общин и территорий Наталья Хоцянивская рассказала, что по состоянию на 1 мая 2020 года украинцы задолжали государству более 63 млрд гривен за коммуналку.

Об этом передает «НБН» ссылаясь на «УНИАН«.

Как отметила Хоцянивская, украинцы должны:

за газ — 25,5 миллиарда

за отопление — 20 миллиардов

за электричество — 5,9 миллиарда

за водоснабжение — 5 миллиардов

за содержание домов и прилегающих территорий — 4,9 миллиарда

за вывоз мусора — 1 миллиард

Замминистра надеется, что решить вопрос с должниками поможет проект закона, который уже зарегистрирован в парламенте. Согласно документу, люди должны оплатить долги до 1 октября 2020 года.

Если же оплатить сразу всю сумму нет возможности, значит надо обращаться в компанию поставщика, где должнику реструктуризируют долги.

Напомним, ранее мы писали, что в Украине вырастут штрафы за долги по коммунальным услугам.