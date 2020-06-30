Рост пенсий в Украине: эксперты сообщили, сколько пенсионеры будут получать с 1 июля

Стало известно, что уже завтра, 1 июля, правительство Украины увеличивает выплаты минимальной пенсии. Она вырастит на 74 гривны. Таким образом с ростом прожиточного минимума в стране и минимальная пенсия с завтрашнего дня составит 1712 гривен.

Об этой информации сообщила Судебно-юридическая газета Украины, передает «НБН».

Отмечается, что в этом году будет целых 3 индексации пенсии. В июле 2020 произойдет вторая, благодаря которой минимальная пенсия украинцев увеличится. Следующая запланирована на декабрь. Эксперты сообщили, что в конце этого года минимальная пенсия украинцев составит 1769 гривен. Иными словами, она увеличится на 57 гривен.

Кроме того, с повышением минимальной пенсии будут расти доплаты за сверхнормативный штраф. Эксперты сообщили о том, что каждый пенсионер со стажем 35 лет (для мужчин) и 30 лет (для женщин) получит 1% надбавки от минимальной пенсии за каждый «лишний» год. Известно, что на сегодняшний день эта сумма составляет 16,38 гривен. В июле она уже будет достигать 17, 12 гривен. В декабре – 17,69.

К сожалению, пока эксперты и люди из Правительства ничего не раскрывают насчет индексаций на 2021 год. Однако известно, что многие пенсионеры ждут дополнительных выплат из-за экономического кризиса в стране.

Напомним, что эти бездари делают в Правительстве?! – Азаров возмущен заявлениями народных избранников.