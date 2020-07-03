Рада проголосовала а отставку главы АМКУ Терентьева

В пятницу, 3 июля, во время внеочередного заседания парламента, депутаты проголосовали за отставку главы Антимонопольного комитета Украины Юрия Третьякова.

Об этом передает «НБН«.

За его отставку отдали голоса 226 нардепов — ровно столько, сколько и нужно для принятия решения. Поддержали увольнение Третьякова преимущественно нардепы от «Слуги народа» и «ОПЗЖ». Несколько голосов отдали нардепы и группы «Доверия» и ещё 4 внефракционных.

Сам Терентьев на сегодняшнее заседание не явился. Он был главой АМКУ с мая 2015 года.

Напомним, ранее мы сообщали, что нардепы приняли отставку Якова Смолия.