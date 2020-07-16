Парламентский комитет рекомендует назначить Кирилла Шевченко на пост главы НБУ

Комитет ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики поддерживает представление Владимира Зеленского и рекомендует депутатам проголосовать за назначения Кирилла Шевченко главой Нацбанка Украины.

Об этом передает «НБН» ссылаясь на «Громадське«.

Кирилл Шевченко присутствовал на заседании комитета и уверил его членов, что будет работать хорошо и не допустит инфляции или эмиссии.

Кандидат на пост главы НБУ также уверил, что будет продолжать сотрудничество с МВФ:

«Президент Зеленский дал мне задание сохранить независимость Национального банка Украины», — отметил Шевченко.

Что известно о Кирилле Шевченко?

На сегодняшний день занимает должность главы правления «Укргазбанка», который является государственным. Родился Шевченко в России, в городе Тула в 1972 году.

В 1994 закончил Харьковский государственный экономический университет. С того же 1994 по 2006 гг. работал в различных украинских банках. С 2006 по 2009 занимал пост главы правления Государственного ипотечного учреждения. В 2009 году, около 6 месяцев, был советником Юлии Тимошенко, которая в то время занимала место премьер-министра Украины.

С 2009 по 2010 был первым замглавы правления «Укрнгазбанка». Далее, с 2011 по 2012 — глава правления ЧАО «Украинская стратегическая группа» и «СКДП». С мая 2012 по август 2014 — советник секретариата главы «Ощадбанка».

В 2014 снова стал первым замглавы правления «Укргазабанка», а чуть позже — в. и. о. главы правления. В 2015 выиграл конкурс и стал полноценным главой правления «Укргазбанка».

Напомним, ранее мы писали, что Зеленский пообещал до конца недели определиться с главой НБУ.