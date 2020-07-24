До конца года в Украине исчезнет Государственная фискальная служба

Такой информацией поделился премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время рабочего визита в Брюссель.

Об этом пишет «НБН» ссылаясь на «Громадське«.

Глава украинского правительства сообщил, что до конца 2020 года в Украине исчезнет такой орган, как Государственная фискальная служба. По словам Шмыгаля, ликвидация данного госучреждения — это одно из требований Еврокомиссии, чтобы Украина смогла получить второй транш финансовой помощи от ЕС:

«Да конца этого года нам надо утвердить план реформы государственной налоговой службы».

Напомним, ранее мы писали, что Украина получит от Евросоюза 1,2 миллиарда евро.