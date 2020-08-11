Лавров уверен, что «Северный поток — 2» скоро достроят

Глава российского МИД на встрече со своим немецким коллегой, уверил, что санкции США не помешают достроить газопровод.

Об этом передает «НБН» ссылаясь на «РБК-Украина«.

В Кремле настроены закончить в ближайшем будущем достроить газопровод «Северный поток-2», даже несмотря на жесткие санкции от США, уверяет глава МИД РФ Сергей Лавров.

На встрече со своим немецким коллегой Хайко Маасом в Москве, Лавров сообщил следующее:

«Компании, которые занимают строительством «Северного потока-2″, настроены на то, что проект будет закончен. И, я так полагаю, есть все основания говорить, что это произойдет в ближайшем будущем».

В ответ Хайко Маас заявил, что Германия имеет права сама выбирать, откуда им брать ресурсы. И США не должны беспокоиться о том, что новый газопровод усилит зависимость Европы от России.

Напомним, ранее в одной из компаний-партнеров «Газпрома» заявили, что «Северный поток-2» могут не достроить из-за санкций США.