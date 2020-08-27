В сентябре газ для украинцев подорожает сразу на 42%

В компании НАК «Нафтогаз» уже рассказали украинским потребителям о стоимости голубого топлива в следующем месяце.

Об этом передает «НБН» ссылаясь на пресс-службу компании.

Так, согласно сообщениям, уже в следующем месяце цена на газ вырастет сразу на 42,5% — к 4,7 гривнам за кубометр. Стоимость указанна с НДС, но без учета доставки.

В «Нафтогазе» также напоминают, что потребители могут значительно сэкономить на оплате за газ в зимний период, если сейчас подключат годовой тариф «Ежемесячный»:

«Те, кто подключит данный тариф зафиксируют для себя цену на газ на год вперед. К примеру, если купить тариф в сентябре, то целый год стоимость газа будет 4,7 гривны за кубометр (без учета доставки)».

Напомним, ранее мы сообщали, что Украина не собирается покупать газ в России.