Об этой информации сообщил официальный сайт «ОПЗЖ», передает «НБН».

«Диалог, начавшийся между лидерами Америки и России – это шанс для Украины, а также Европы, чтобы начинать регуляцию противоречий. То же самое касается и восстановления мира на континенте. Очень плох только тот факт, что в дискуссиях вокруг Украины наша власть не есть субъектом. К сожалению, дипломатия Украины провалила эту задачу. Вот почему нас решили информировать не о позиционных точках, а только о выводах», — сказал в начале Бойко.

Тем не менее, Бойко выразил уверенность, что Киев должен воспользоваться новым «окном возможностей». По его словам, Украине сейчас нужно показать, что она придерживается Минских соглашений. Кроме того, он уверен, что необходимо разработать и согласовать в ТКГ некоторые законодательные инициативы о выборах в ОРДЛО, амнистии, особенностях местного самоуправления и т.д.

«От этого мы точно сможем выиграть в самых разных плоскостях: от экономики до социальных положений. Как только в Украине снова настанет мир, мы сможем заняться задачами по восстановлению экономики государства: повысим социальные стандарты, снизим уровень бедности. Но первоочередной задачей является, безусловно, мир на земле», — заключил Бойко.

Напомним, источник ОП раскрыл, для чего Запад начал войну с Зеленским: названа единственная цель.