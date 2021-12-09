Как информирует «НБН» со ссылкой на DonPress, начиная с первого января 2022-го года людям, проживающим в ОРДО и получающим льготы, вместо бесплатного угля будут давать деньги на руки. Такое заявление озвучил Александр Громилин, так называемый «генеральный директор Главного управления реструктуризации шахт ОРДО».

Согласно словам сторонника российской агрессии на Донбассе, те пенсионеры, которые работают на ликвидированных шахтах в ОРДО, сейчас уже в последний раз развозят бесплатный уголь для отопления жилищ. А уже в 2022-м году люди будут вынуждены самостоятельно покупать его.

Он также добавил что, начиная с первого дня предстоящего года, получающим льготы людям, начнут выплачивать компенсацию наличными средствами для покупки угля. Однако, какую сумму будут получать люди, оккупанты пока что не сообщили.

Напомним, ранее мы уже писали о том, что политолог Карасев озвучил, перед каким непротсым выбором по Донбассу предстал Зеленский.