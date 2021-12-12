Как информирует «НБН» со ссылкой на ТСН, уже в марте месяце 2022 года в Украине произойдет индексация пенсий на фоне роста средней заработной платы, а также инфляции.

Известно также, что в марте месяце пенсионеры, которым больше восьмидесяти лет, получат прибавку в размере 500 гривен. Причем не разово, а ежемесячно. Те получатели пенсий в нашей стране, которым сейчас от 75 до 80 лет – получат прибавку в размере 400 гривен.

Пожилые люди, которые имеют большой трудовой стаж, но получают минимальные пенсии, также могут рассчитывать на их повышение. В частности, если у женщин в наличии есть 20 лет трудового стажа, а у мужчин – 25 лет, и они сейчас в возрасте старше восьмидесяти лет, то они будут получать минимум 2600 гривен, а те, кому сейчас от 75 до 80-ти – 2500 гривен.

Но и это еще не все. В апреле месяце ожидается, что власть в очередной раз увеличит пенсионные выплаты для тех, кто продолжал работать на пенсии. Во время перечисления государство будет принимать к вниманию стаж, а также заработную плату.

Кроме того, напоследок отметим, что на фоне повышения прожиточного минимума, минимальную и максимальную пенсии в Украине повысят два раза. Минимальная увеличится с 1934 до 2027 гривен в июле, а в декабре – до 2093 гривен. Максимальная – в июле до 19 тысяч и 340 гривен, а в декабре до 20 тысяч и 770 гривен.

Напомним, ранее мы уже писали о повышении пенсий в Украине с первого января.