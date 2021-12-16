Об этом пишет «НБН» ссылаясь на Bloomberg и Reuters.



Как сообщил глава Федерального сетевого агентства Германии Йохен Хомман, регулятор до сих пор так и не получил все необходимые документы от оператора:



«Это не от нас зависит. Думаю, в первом полугодии 2022 года никаких рошений по «Северному потоку-2″ не будет».



Уточнятся, что процесс сертификации будет возобновлен, как только «Газпром» выполнит все необходимые требования. Речь идет о требованиях закона, которые предусматривают создание отдельной компании в ФРГ, которая и буде заниматься управление трубопровода на территории Германии.



Когда сертификация будет завершена, документы отправляют в Еврокомиссию, которая в течение двух месяцев должна принять решение о запуске или не запуске. Правда, при необходимости этот процесс можно продлить ещё на два месяца.

Напомним, ранее мы писали, что в Германии отказываются от сертификации «Северного потока-2».