Как информирует «НБН», в собственном аккаунте социальной сети Facebook, восемнадцатого декабря, Денис Шмыгаль заявил, что денежные средства, которые будут выделены нашему государству двумя международными банками, пойдут на нужды по ремонту автомобильных дорог.

Насколько известно, во Всемирном банке приняли решение относительно второго заема для Украины для возможности восстановления экономики украинского государства в размере трех сотен миллионов евро.

Кроме того, еще сто девяносто миллионов евро Украине предоставит Европейский банк реконструкции и развития. Этот займ будет выдан украинскому государству в рамках программы «Развитие трансевропейской транспортной сети».

Шмыгаль отметил в своем сообщении, что денежные ресурсы будут направлены на ремонт дороги Киев – Одесса на участке автотрассы в Николаевской, Кировоградской и Одесской областях.

Кроме того, руководитель Кабмина Украины высказал слова благодарности украинским партнерам за такую поддержку.

Напомним, ранее мы уже писали о некоторых изменениях с выплатами пенсий в Украине.