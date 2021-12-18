Одноразовые пакеты, к которым так привыкли украинцы, в торговых точках теперь под запретом. Сейчас покупатели должны помимо товаров оплачивать стоимость пластиковой упаковки.

Глава директората Ассоциации франчайзинга Андрей Кривонос предупредил о повышении цен на большинство продуктов после полного перехода на экопакеты в магазинах и супермаркетах.

Об этом сообщает «НБН» со ссылкой на «Украина 24».

По словам эксперта, пластиковые пакеты опасны для здоровья человека и окружающей среды, поэтому на законодательном уровне их нужно вывести из оборота полностью.

В то же время, по мнению Кривоноса, большая часть товаров подорожает, поскольку для предпринимателей переход на биоразлагаемую упаковку обойдется дорого.

Эксперт объяснил, что Украина будет выводить из оборота пластиковые пакеты в три этапа, первый из которых стартовал уже 10 декабря, когда дополнительную упаковку для продуктов в торговых сетях стали продавать, а не предоставлять покупателям бесплатно.

Второй этап начнется в марте следующего года, в этот период магазинам и супермаркетам запретят распространять пакеты толщиной до 50 микрометров. На последнем этапе в начале 2023 года запретят использование таких упаковок.

Напомним, что Кабмин ранее озвучил рекомендованные цены на различные виды пластиковых пакетов, каждая торговая точка будет самостоятельно оценивать стоимость упаковок, ориентируясь на постановление правительства.